Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам

Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.