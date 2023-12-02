Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Результат Фалеевой в финале составил 4 минуты 36,39 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (отставание 1,93 секунды). На третьей строчке расположилась Евгения Крупицкая (+2,24).
Второй этап Кубка России продлится до 3 декабря.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.