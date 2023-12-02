Американская лыжница выиграла раздельную гонку на этапе КМ в Швеции

Диггинс преодолела дистанцию 10 км за 24 минуты 48,3 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание 23,1 секунды), третьей стала ее соотечественница Моа Илар (+25,6).

Российские и белорусские лыжники не принимают участие в соревновании из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).