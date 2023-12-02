Александр Большунов одержал пятую победу подряд на старте сезона-2023/2024

Пятая победа Большунова пришлась на спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени. До этого он стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

На прошлой неделе, на этапе КР в Вершине Тёи (республика Хакасия) Большунов выиграл все гонки. Он стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, затем выиграл коньковый спринт, а также финишировал первым в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле.