Александр Большунов одержал пятую победу подряд на старте сезона-2023/2024
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов одержал пятую победу подряд на старте сезона-2023/2024 Кубка России.
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов одержал пятую победу подряд на старте сезона-2023/2024 Кубка России.
Пятая победа Большунова пришлась на спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени. До этого он стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.
На прошлой неделе, на этапе КР в Вершине Тёи (республика Хакасия) Большунов выиграл все гонки. Он стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, затем выиграл коньковый спринт, а также финишировал первым в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле.
Нельзя не отметить, что ещё в начале ноября многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр пока полностью не восстановился после серьёзной травмы спины, которую получил на предсезонном сборе в августе. Из-за повреждения Большунов не мог тренироваться в полном объёме.