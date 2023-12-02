Крупицкая — о 3-м месте в спринте: в шоке пребываю до сих пор от своего результата

«Я вообще в шоке пребываю до сих пор от своего результата. У меня нет слов. Я вообще все спринты больше рассматриваю как подготовку перед гонками. Считаю, что на Кубке России спортсмены сборной должны бежать всю программу, потому что это хороший шанс попробовать себя в разных дисциплинах. Если ты здоров, тебя ничего не беспокоит, то ты должен бежать всё вне зависимости от своей специализации, чтобы становиться более универсальным спортсменом.



Сегодня утром я проснулась с небольшой тяжестью в мышцах. В квалификации очень тяжело бежалось, прямо заставить себя не могла. Но уже в четвертьфинале я поняла, что могу бороться. Единственно — на финише я выбрала немного неправильную траекторию на подъёме, пошла по каше и оказалась на грани. Но прошла в итоге лаки-лузером. А в полуфинале и финале уже выбирала нужную сторону трассы, и всё было прекрасно.



Вчера, если честно, я расстроилась из-за результата. Вчера у меня было прекрасное самочувствие, первый круг я прошла с лидерами, хорошо разложилась, но откуда-то начали капать эти секунды, и результат разочаровал. Но сегодня это, может быть, помогло», — передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.