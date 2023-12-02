Россия вырастила суперспринтера в женских лыжах. Дайте шанс, она затмит всех мировых лидеров

Спринт классическим стилем на лыжном Кубке России в Тюмени вышел невероятно бодрым.

Веселье началось уже в прологе.

Анастасия Фалеева выиграла квалификацию с запасом, оставив позади Анастасию Кириллову и Веронику Степанову. Бросалась в глаза на старте Юлия Ступак, которая полностью пропустила первый этап в Вершине Теи.

У мужчин лучшим стал Александр Терентьев, вторым — Сергей Ардашев, а третьим — Иван Безматерных. Александр Большунов сенсационно финишировал на 8-й позиции, создав интригу относительно своего состояния.

До начала финальной стадии стало известно, что Степанова дальше не побежит. Чемпионка Олимпиады заявила, что не может бороться за победу, поэтому лучше пропустит старт. Это что-то новенькое. Зато Ступак, которая могла не выйти в плей-офф, решила продолжать спринт.

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В первом четвертьфинале Фалеева создала себе задел перед выкатом на финишную прямую, автоматически пройдя дальше. За второе место боролись Яна Кирпиченко, Ольга Якимушкина и Евгения Крупицкая, но прыти больше оказалось у Якимушкиной.

Во втором забеге Мария Истомина, Лидия Горбунова и Екатерина Евтягина убежали от соперниц втроем. Лыжницы так и прикатили вместе на финишную прямую, где устроили горячую зарубу. Резче действовала Евтягина, поэтому и выиграла четвертьфинал. Со второго места прошла Истомина.

Дальше в гонке чуть не случилось падение. Алена Баранова так быстро катилась со спуска на поворот, что чуть не упала сама и не утащила за собой Дарью Непряеву. Все закончилось хорошо, но понервничали обе. Друг за дружкой лыжницы финишировали и прошли в следующую стадию.

Довольно легким получился четвертьфинал для Елизаветы Пантриной, хотя она квалифицировалась лишь 29-й, и Кирилловой. Соперницы борьбу им не навязали. А вот Ступак пришлось тяжело. Только к финишу олимпийская чемпионка вышла в лидеры. Анна Королева из Белоруссии до последнего боролась с ней за первое место, но Ступак на опыте взяла свое.

Лаки-лузерами стали Крупицкая и Кирпиченко.

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Мужские четвертьфиналы начались с довольной будничной победы Терентьева. Владислав Афанасьев в этом забеге обошел Виктора Жуля и со второго места прошел дальше. А вот следующий забег получился плотным по борьбе. На финише за топ-3 боролись Александр Бакуров, Иван Горбунов и Савелий Коростелев. Итог: соперники оставили Коростелева ни с чем, тот снова проиграл тактически.

Следом Никита Родионов разделался с Алексеем Червоткиным. На финише он привез ему больше секунды, хотя чемпион Олимпиады ничего и не потерял. Их забег получился таким быстрым, что Коростелев потерял шанс на выход в полуфинал.

В четвертом забеге Ардашев не позволил обойти себя Константину Тиунову, а в пятом Безматерных показал, что выглядит лучше Большунова. Представитель ЯНАО привез Сан Санычу 1,11 секунды.

По времени в полуфинал попали Дмитрий Жуль и Артем Мальцев.

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Оба женских полуфинала прошли в борьбе, все решалось на финише. Тактически умнее своих оппоненток оказались Фалеева и Крупицкая. Непряева и Баранова заняли в своих забегах вторые места. Лаки-лузерами в финале оказались Королева и Пантрина.

Мужчины провели свои полуфиналы похожим образом, потому что никто никому не хотел уступать. В первом полуфинале Жуль обыграл Терентьева, но парни так разогнали, что их забег стал самым быстрым. В итоге Афанасьев и Родионов тоже оказались в финале. Во втором полуфинале Большунов выжидал до финиша, где четко проконтролировал Ардашева и Безматерных. Последнему места в финальной шестерке не хватило.

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В финале Фалеева всех обхитрила. На затяжном подъеме она вышла из лыжни и там отработала так, что убежала от соперниц. Хотя этот штришок показывает, что Настя просто была на голову сильнее. Пустите ее сейчас на Кубок мира — разорвет всех. Баранова в итоге проиграла ей 1,93 секунды, а Крупицкая — 2,24. Борьбы не получилось. Возможно, финал прошел напряженнее, выступи в нем Степанова, но, скорее всего, именно скоростей Фалеевой самая говорливая лыжница планеты и испугалась.