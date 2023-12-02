Александр Терентьев: не могу сказать, что моя форма сейчас на высоком уровне

«До последнего было непонятно, какой будет спринтерский круг. Понял только, когда приехал утром на просмотр. Необычным был финишный спуск, на который было непонятно, каким лучше садиться: первым, вторым или третьим. В полуфинале я сел вторым, но сзади меня накатили. Я понимал, что если и в финале сяду вторым, то могу вообще остаться без медалей. Так что я сел первым. Ну, третье место — это то, на что я объективно сегодня готов.



Саня Большунов сейчас в такой форме, что он недосягаем ни для кого в России. То, что он в прологе проиграл 10 секунд, — это ничего не значит. Сегодня он провёл отличную гонку, показал свой уровень и готовность.



Я не могу сказать, что моя форма сейчас на высоком уровне, но и не плохая. Что-то среднее. По сравнению с “Югорией” моя форма сейчас хуже. Я теперь шучу, что работает проклятье Хант. Кто выигрывает в Ханты-Мансийске, тот полгода плохо бегает — после пика форма полгода идёт вниз», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.