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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 10 км

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Норвежец Пол Голберг победил в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Елливаре.

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Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 56,7 секунды. Далее на пьедестале расположились его соотечественники Харальд Эстберг Амундсен (отставание 4,2 секунды) и Ивер Андерсен (+5,1). На четвертой строчке расположился двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Симен Крюгер (+5,9).

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не будет выступать на втором этапе Кубка мира. 27-летний лыжник сообщил, что отправится домой, и отметил, что ему сейчас нужно больше тренироваться после перенесенного коронавируса.

Этап в Швеции завершится в воскресенье.

Российские и белорусские лыжники не принимают участие в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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