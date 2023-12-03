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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я сильно расстроилась». Фалеева — о том, что уступила Степановой в борьбе за золото

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала завоевание серебра в масс-старте на 20 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024.

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Источник: ПРОЕКТ НА ЛЫЖИ

«Обидно уступить на финише. Кажется, я сильно расстроилась. Не получился финиш, хотя в нём я была уверена. Тащила весь пелотон, но не ощущала, что трачу силы. Шла в своём темпе, раскатывала по собственным ощущениям.

Честно говоря, я не совсем люблю ходить классикой за кем-то. Для меня проще выйти вперёд, работать первым номером. У меня достаточно длинные, раскатистые движения и я от этого получаю больше молочной кислоты.

Долго лежала на финише? Я устала, правда. Особенно на последних двух километрах, когда началась “раздача”. Вроде бы и имелись силы, но сегодня такого запаса, спринтерской мощности и скорости было тяжело показать. Мы заходили на последний подъём. Вероника (Степанова. — Прим “Чемпионата”) по ближнему радиусу, а я по дальнему. Она выбрала чуть более прокатанную лыжню. Просто сегодня так сложилось. Если бы лыжня была похожа на вчерашнюю, то мы бы выкатились и разбирались уже параллельно на финише.

Я не скажу, что сегодня сильный мороз. Работать было комфортно. Но выпал снег, достаточно мягкая лыжня. Ко всему этому мы быстро привыкли. У меня с этим сегодня не было проблем.

Я бегала 20 км в прошлом сезоне. Мне нравится масс-старт как гонка, всё равно есть контактная борьба. Ты можешь и посидеть, отдохнуть, и поработать», — передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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