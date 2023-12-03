«Я сильно расстроилась». Фалеева — о том, что уступила Степановой в борьбе за золото

«Обидно уступить на финише. Кажется, я сильно расстроилась. Не получился финиш, хотя в нём я была уверена. Тащила весь пелотон, но не ощущала, что трачу силы. Шла в своём темпе, раскатывала по собственным ощущениям.



Честно говоря, я не совсем люблю ходить классикой за кем-то. Для меня проще выйти вперёд, работать первым номером. У меня достаточно длинные, раскатистые движения и я от этого получаю больше молочной кислоты.



Долго лежала на финише? Я устала, правда. Особенно на последних двух километрах, когда началась “раздача”. Вроде бы и имелись силы, но сегодня такого запаса, спринтерской мощности и скорости было тяжело показать. Мы заходили на последний подъём. Вероника (Степанова. — Прим “Чемпионата”) по ближнему радиусу, а я по дальнему. Она выбрала чуть более прокатанную лыжню. Просто сегодня так сложилось. Если бы лыжня была похожа на вчерашнюю, то мы бы выкатились и разбирались уже параллельно на финише.



Я не скажу, что сегодня сильный мороз. Работать было комфортно. Но выпал снег, достаточно мягкая лыжня. Ко всему этому мы быстро привыкли. У меня с этим сегодня не было проблем.



Я бегала 20 км в прошлом сезоне. Мне нравится масс-старт как гонка, всё равно есть контактная борьба. Ты можешь и посидеть, отдохнуть, и поработать», — передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.