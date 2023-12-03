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13:01 (мск), источник: Sport24

Суперлыжница из Ясногорска вызвала на бой олимпийскую чемпионку. Тюмень увидела гонку, которая свела всех с ума

Фантастический финиш.

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Источник: Sport24

На лыжном Кубке России наконец-то случилась гонка, которая многих заставила не просто поволноваться и поболеть за любимых спортсменов, а орать, биться в конвульсиях и сходить с ума от счастья или разочарования.

Классический масс-старт на 20 км у женщин начался привычно. Группа шла спокойно, никто не пытался убежать в отрыв. Менялись только промежуточные лидеры. Попеременно рулили гонкой то Вероника Степанова, то чемпионка спринта в Тюмени Анастасия Фалеева.

Позже Степанова и Фалеева попробовали натянуть группу, даже создали небольшой отрыв, но соперницы их быстро нагнали. До отметки 16,3 км ничего неожиданного не происходило. Разве что Фалеева очень активно работала в голове пелотона, чем действительно поражала. Лыжница больше специализируется на спринте, но в этом сезоне решила, кажется, сломать этот стереотип. Ее усилиями головная группа сначала сократилась до 17 лыжниц, затем до 12, а потом и вовсе до 6.

Источник: vk.com/ski_tatarstan

За 4 км до финиша сформировалась шестерка претендентов на подиум. Фалеева, Степанова, Мария Истомина, Лидия Горбунова, Анастасия Кулешова и Евгения Крупицкая выигрывали у ближайших преследовательниц 10 секунд и более. Были определенные надежды, что Алене Барановой удастся вклиниться в эту группу, но ей это так и не удалось.

Постепенно из лидирующей шестерки начали отваливаться Крупицкая и Горбунова. В какой-то момент случился кризисный момент и у Степановой, но ей хватило дистанции, чтобы прийти в себя. Тяжело приходилось Истоминой и Кулешовой, они отставали, но из последних сил все же смогли подобраться к Фалеевой и Степановой перед развязкой масс-старта.

На стадион лыжницы выкатились все вместе, но Степанова за счет спусковой работы немного ушла вперед. Фалеева спокойно могла бы ее обыграть, но было видно, что инвентарь сработал у нее откровенно плохо. Лыжница из Ясногорска (Тульская область) после спуска визуально была даже не на второй позиции, а на четвертой. Анастасия как могла упиралась на заключительном отрезке, почти поравнялась со Степановой, но дистанции обойти соперницу уже не хватило. Только серебро.

Бронза незаметно в этом напряженном моменте досталась Кулешовой.

Этот финиш нужно было видеть своими глазами, чтобы испытать все эмоции. Фалеева показала, что в этом сезоне она готова не только уничтожать в спринте (2 победы в двух гонках), но биться и за общий зачет Кубка России. Кстати, сама Настя после гонки признала, что сегодня ей не хватило вчерашних спринтерских кондиций. Степанова в субботу после пролога предпочла не бороться дальше, понимая, что не победит Фалееву.

Источник: ФЛГР

***

Теперь ждем еще возвращения Натальи Терентьевой, и тогда у нас есть шанс увидеть лыжи мечты с сумасшедшей борьбой в каждой гонке. Девушки дарят нереальные эмоции.

Кубок России по лыжным гонкам.

2-й этап. Тюмень.

Масс-старт, 20 км (классический стиль). Женщины.

1. Вероника Степанова — 1:07.53,0
2. Анастасия Фалеева — +0,1
3. Анастасия Кулешова — +0,6
4. Мария Истомина — +1,4
5. Лидия Горбунова — +10,4
6. Евгения Крупицкая — +11,0
7. Алена Баранова — +13,9
8. Екатерина Смирнова — +26,1
9. Ольга Якимушкина — +26,2
10. Алиса Жамбалова — +26,4…

Автор: Виктория Дмитриева

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