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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов выиграл масс-старт на 20 км на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

В Тюмени прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024.

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Источник: https://t.me/nalyzhi

Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 57.15,19.
2. Илья Семиков — отставание 2,2 секунды.
3. Алексей Червоткин + 5,4.
4. Сергей Ардашев + 5,7.
5. Илья Порошкин + 6,6.
6. Ермил Вокуев + 7,9.
7. Евгений Белов + 8,4.
8. Евгений Семяшкин + 8,6.
9. Илья Трегубов + 9,1.
10. Иван Горбунов + 17,1.

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