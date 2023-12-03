Александр Большунов выиграл масс-старт на 20 км на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин.