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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Шведские лыжницы выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира, норвежки не попали в топ-3

В Елливаре (Швеция) прошла классическая женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам.

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Источник: Reuters

Гонку выиграли представительницы Швеции. Вторыми к финишу пришли немки. Тройку призёров замкнули лыжницы из США.

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4×7,5 км. Смешанный стиль

  1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.
  2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.
  3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) + 27,5.
  4. Норвегия (Хейди Венг, Маргрете Бергане, Анне Кьерсти Кальво, Лотта Уднес Венг) + 1.40,4.

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