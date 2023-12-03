Лыжники сборной Норвегии выиграли комбинированную эстафету на этапе КМ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лыжники сборной Норвегии победили в комбинированной эстафете (4 по 7,5 км) на втором этапе Кубка мира, который прошел в шведском Елливаре.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лыжники сборной Норвегии победили в комбинированной эстафете (4 по 7,5 км) на втором этапе Кубка мира, который прошел в шведском Елливаре.
Норвежская команда пробежала эстафету (два этапа классическим ходом, два — свободным) за 1 час 11 минут 50,5 секунды. Второе место заняла сборная Швеции (+17,4 секунды), третьей стала команда Германии (+38,1).
В составе сборной Норвегии в эстафете выступили Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Симен Крюгер и Ян Томас Йенссен.
Российские и белорусские лыжники не принимают участия в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).