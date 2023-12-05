Мороз атаковал российские лыжные гонки и биатлон. Должны ли спортсмены бежать в минус 30?

Календарь Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам и биатлону изменён из-за сильнейших морозов, которые накрыли Сибирь и Урал. И если в биатлоне ещё пытаются спасти какие-то гонки третьего этапа в Тюмени, то лыжники в Чусовой не поедут. Бежать в страшный мороз с риском получить воспаление лёгких — кому это нужно?

В Чусовом была проделана колоссальная работа по подготовке к проведению этапа, затрачены огромные силы и средства. Даже снег, из-за которого и в прошлом году стоял вопрос о проведении этапа, на этот раз выпал вовремя. На базу «Металлург» приехал из Рыбинска великолепный специалист по подготовке трасс Александр Павлов, под руководством которого всё уже было готово к проведению соревнований.

Но прогноз погоды на даты проведения этапа Кубка России был безжалостен: по ночам ниже 40 градусов мороза, днём если будет минус 30 — уже нормально. Но безусловно, спорт в такую погоду невозможен. Руководство ФЛГР и оргкомитет этапа в Чусовом приняли единственно возможное решение — отменить этап полностью. Возможно, две гонки удастся провести в Кирово-Чепецке перед стартом четвёртого этапа. Но ни о каком мини-туре речь уже не идёт.

Некоторые болельщики, которые называют спортсменов неженками и мерзляками, настаивают, что бежать нужно в любых условиях. Ну вот в Руке на первом этапе Кубка мира бежали совсем не в таких условиях, как у нас в Сибири. И даже в температуру до минус 20 градусов было крайне некомфортно. Доходило то ли до смешного, то ли до трагичного.

Но, слушайте, это не Олимпиада. Да, это наш Кубок России, классный и крутой турнир, где выступают звёзды мировых лыж. Так давайте их просто побережём. Иначе получается не спорт, а просто гонки на выживание. Таких полно и в других вариациях в разных видах спорта. Спортсмены просто откажутся выходить на старт и будут совершенно правы.

Давайте посмотрим правила проведения соревнований по виду спорта «Лыжные гонки»:

Пункт 23.9: «Если температура в самой холодной точке трассы ниже −20˚С (в районах средней и южной полосы Российской Федерации) или −25˚С (в северных и приравненных к ним районах), Жюри должно принять решение о переносе или отмене соревнования. При сложных погодных условиях (например, сильный ветер, высокая влажность воздуха, сильный снегопад, высокая температура) Жюри может после консультации с представителями команд и руководителем медицинской и спасательной службы соревнования перенести или отменить соревнование».

Это для нас с вами такая температура может быть комфортной. И для детей, которые идут из школы и носятся по горкам. Спортсмены же в такой мороз запросто могут подхватить воспаление лёгких, не говоря об обморожениях различных частей тела. И кому будет лучше от того, что наши лыжники и биатлонисты выйдут на старт, а затем пропустят половину сезона из-за серьёзного заболевания?

И не надо сравнивать нынешнюю ситуацию с Олимпиадой в Пекине, где были экстремальные условия. Настолько, что Большунову впервые в карьере пришлось тренироваться в двух шапочках, а организаторы даже сократили марафон. Разный статус соревнований.

Всё вышесказанное касается и биатлона. Помните, как в прошлом сезоне первые этапы Кубка России в Ханты-Мансийске были сокращены из-за морозов? Было много возмущений — да неужели не могли посмотреть прогноз, да как так можно было не предусмотреть? Послушайте, это просто невозможно. Просто нереально взять и перенести соревнования в другое место по взмаху волшебной палочки. Тут масса вопросов по размещению, питанию, подготовке трасс и т. д. , не говоря уже об обязательствах перед ТВ.

Настаивать на проведении гонок в экстремальные морозы и рисковать здоровьем спортсменов нельзя. И отмена соревнований в данных случаях хоть и болезненный, но единственный выход из ситуации.