Казахстанских спортсменов не допустили к соревнованиям на Кубке мира: подробности

Источник: Соцсети

По информации «Чемпионата», атлетов не допустили до участия в гонке, так как они не смогли вовремя сдать лыжи на проверку на фтор.

Лыжники Константин Борцов и Святослав Матасов не принимали участия в гонке сразу: они опоздали на проверку на фтор на срок, превышающий пять минут от положенного времени, что означало недопуск. Два других казахстанца, Олжас Климин и Денис Волотка, также не появились на старте гонки.