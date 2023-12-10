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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанских спортсменов не допустили к соревнованиям на Кубке мира: подробности

Казахстанские спортсмены не смогли принять участия в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде (Швеция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

По информации «Чемпионата», атлетов не допустили до участия в гонке, так как они не смогли вовремя сдать лыжи на проверку на фтор.

Лыжники Константин Борцов и Святослав Матасов не принимали участия в гонке сразу: они опоздали на проверку на фтор на срок, превышающий пять минут от положенного времени, что означало недопуск. Два других казахстанца, Олжас Климин и Денис Волотка, также не появились на старте гонки.

При этом спортсменки из Казахстана позже приняли участие в женском спринте, однако высоких результатов не показали. Лучше всех выступила Надежда Степашкина, которая стала 48-й.

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