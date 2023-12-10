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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Американка Диггинс выиграла разделку на третьем этапе Кубка мира в Швеции

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам.

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Источник: AP 2023

Её победительницей стала американская лыжница Джессика Диггинс. На втором месте расположилась норвежка Хейди Венг. Тройку призёров замкнула представительница Германии Виктория Карль.

Лыжные гонки. Кубок мира, Третий этап, Эстерсунд. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 27:05.6.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 23 секунды
3. Виктория Карль (Германия) +29,1.
4. Флора Дольси (Франция) +32,3.
5. Рози Бреннан (США) +47,5
6. Дельфин Клодель (Франция) +50
7. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +56,8
8. Софи Локли (США) +59,7.

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