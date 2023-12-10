Американка Диггинс выиграла разделку на третьем этапе Кубка мира в Швеции

Американка Диггинс выиграла разделку на третьем этапе Кубка мира в Швеции

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам.