Большунов и Баранова выиграли спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России

Большунов и Баранова выиграли спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России

Александр Большунов и Алена Баранова одержали победы в спринте классическим стилем на третьем этапе Кубка России-2023/24 в Кирово-Чепецке.