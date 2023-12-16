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17:56 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Степанова стала победительницей этапа Кубка России в гонке на 5 км

Александр Большунов занял первое место в гонке на 10 км.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 декабря. Олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Вероника Степанова одержала победу в гонке на 5 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.

Степанова преодолела дистанцию за 14 минут 21,5 секунды. Второе место заняла Анастасия Кулешова (отставание — 14,1 секунды), третье — Елизавета Пантрина (+31,0).

В гонке на 10 км классическим стилем у мужчин победил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (25.35,0). Вторым стал Алексей Червоткин (+1,9), тройку призеров замкнул Илья Семиков (+11,4).

Степановой 22 года, она дебютировала на Кубке мира в 2021 году. На Олимпиаде в Пекине лыжница помимо эстафеты приняла участие в спринте, в котором заняла седьмое место.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

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