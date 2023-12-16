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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

Норвежец Клебо выиграл в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).

Клебо преодолел дистанцию в 20 км за 43 минуты 50,7 секунды. Вторым стал британец Эндрю Масгрейв (+0,7 сек), третье место занял еще один норвежец Дидрик Тёнсет (+0,8).

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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