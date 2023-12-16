Клебо победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).

Клебо преодолел дистанцию в 20 км за 43 минуты 50,7 секунды. Вторым стал британец Эндрю Масгрейв (+0,7 сек), третье место занял еще один норвежец Дидрик Тёнсет (+0,8).