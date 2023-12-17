Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).
Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 43,1 секунды. Вторым стал норвежский лыжник Пол Голберг (отставание +17,7 секунды). Третьим к финишу пришел еще один норвежец Хенрик Доннестад (+21,1).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.