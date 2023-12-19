Фалеева: 24 февраля я проснулась и стала врагом народа. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда»

— Твой последний международный старт — эстафета на молодежном чемпионате мира в Норвегии 27 февраля 2022 года. Кажется, дольше вас за рубежом из российских лыжников никто не выступал.

— Мы проснулись 24 февраля в гостинице и, как все, начали читать новости. Не понимали, что происходит. Спустилась на завтрак, а я уже будто враг народа. Еще накануне вечером все мне улыбались, а потом я легла спать, проснулась, а на меня уже косятся. На соревнованиях были проблемы с флагом, после гонок не хотели выходить нас награждать.

В такие моменты не понимаешь: в чем твоя вина? Почему так происходит? Мы переехали на Кубок мира и ждали, разрешат нам выступать или нет. У отеля дежурили журналисты, нас постоянно снимали на тренировках и задавали вопросы, ответов на которые у нас не было. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда».

В какой-то момент нам сказали: «Все, ребята, выступать вы не будете, потому что мы так решили». А улететь домой мы тоже не могли, потому что все рейсы отменили. Вот, как хотите, так и уезжайте.