Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
18.12
Жирона
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
18.12
Аталанта
Салернитана
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Флорида
Все события
Фоторепортажи
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
00:54 (мск), источник: Sport24

Фалеева: 24 февраля я проснулась и стала врагом народа. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда»

Российская лыжница Анастасия Фалеева рассказала, как изменилось отношение к ней иностранных соперников на молодежном чемпионате мира-2022 в норвежской Люгне после начала СВО на Украине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Твой последний международный старт — эстафета на молодежном чемпионате мира в Норвегии 27 февраля 2022 года. Кажется, дольше вас за рубежом из российских лыжников никто не выступал.

— Мы проснулись 24 февраля в гостинице и, как все, начали читать новости. Не понимали, что происходит. Спустилась на завтрак, а я уже будто враг народа. Еще накануне вечером все мне улыбались, а потом я легла спать, проснулась, а на меня уже косятся. На соревнованиях были проблемы с флагом, после гонок не хотели выходить нас награждать.

В такие моменты не понимаешь: в чем твоя вина? Почему так происходит? Мы переехали на Кубок мира и ждали, разрешат нам выступать или нет. У отеля дежурили журналисты, нас постоянно снимали на тренировках и задавали вопросы, ответов на которые у нас не было. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда».

В какой-то момент нам сказали: «Все, ребята, выступать вы не будете, потому что мы так решили». А улететь домой мы тоже не могли, потому что все рейсы отменили. Вот, как хотите, так и уезжайте.

Когда мы с пересадками все-таки добрались до дома, если честно, я почувствовала облегчение. Там, в Норвегии, было очень дискомфортно, — приводит слова Фалеевой Sports.ru.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даня Милохин: «Россия, Россия! Я русский! Вот мой паспорт, с гербом. Почему меня не пускают?»
Noize MC: «Шаман — это просто некая поющая голова, которая как-то что-то рифмует»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь