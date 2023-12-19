Норвежская лыжница страшно напугала всех на Кубке мира: упала без чувств прямо на трассе

Женский спорт — прекрасный, но порой жестокий. Все же помнят, как героическая словенская лыжница Петра Майдич добиралась до своей личной награды на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере? Бронза спринта стоила ей сломанных ребёр и пневмоторакса. К счастью, такие истории больше не повторялись. Но сильные духом, дорожащие своим трудом спортсменки не привыкли сдаваться, и порой они сражаются до потери сознания.

«Я отказывалась сдаваться»

Так, на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 норвежская лыжница Юли Бьервиг Дривенес потеряла сознание во время разделки на 10 км классикой. Дело было в Тронхейме (Норвегия).

Уже во время гонки Дривенес стало плохо, и она приняла решение сойти с дистанции. Затем лыжница упала на землю и отключилась, страшно напугав всех, кто находился рядом с этим местом. А когда пришла в себя, заплакала.

24-летняя спортсменка объяснила случившееся сильными болями в спине.

«Я отказывалась сдаваться и терпела эту боль слишком долго. Потом у меня случилась паническая атака. Началась гипервентиляция, и у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Это было ужасно. Слишком страшно не было, потому что я испытывала подобное много раз. Я знаю, в чём проблема. Просто я разочарована. Я много сил вкладываю в подготовку, но из-за паники не могу воспользоваться своими шансами», — сказала Юли.

Очнулась? Ты чемпионка!

Трудности со здоровьем периодически испытывает и шведка Фрида Карлссон. С её именем связано несколько подобных случаев.

Год назад, в финале многодневки «Тур де Ски» спортсменка потеряла сознание сразу же после финиша. На помощь подоспела бригада медиков, а организаторы попросили не транслировать происходящее по телевизору. Карлссон и врачей пришлось закрывать рекламными щитами.

Позже лыжницу унесли на носилках и дали искусственный кислород. К счастью, она быстро очнулась и узнала, что впервые в жизни выиграла престижную многодневку.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фрида Карлссон тоже теряла сознание! Будучи фавориткой скиатлона, шведская лыжница финишировала на пятом месте. А после гонки рухнула на снег. «Я очнулась, когда мне в рот налили сок. Думаю, причина потери сознания кроется в различных факторах. Было холодно, я чувствовала сильное напряжение, которое потом немного ушло, из-за чего я была пуста. Мне было тяжело», — приводит слова Карлссон SVT.

Теряла сознание четыре раза!

Ну, а в марте этого года проблемы со здоровьем были у олимпийской чемпионки Вероники Степановой. На «Чемпионских высотах» лыжница упала на снег после финиша масс-старта. Ей понадобилась помощь врачей. Почувствовав в себе силы, Степанова опубликовала обращение. Первая фраза многих заставила выдохнуть: «Спасибо всем, кто помог и кто переживал. Я ок».

А недавно лыжница из Санкт-Петербурга Екатерина Кипяткова потеряла сознание во время юниорских соревнований. Причём четыре раза!

«Я стартовала, пробежала первый круг, а на втором резко перестала себя контролировать, сделала шаг в сторону и просто легла на подъёме. Когда я открыла глаза, это было уже в карете скорой помощи — меня туда на “Буране” привезли, оказывается. Врачи сказали, что я, оказывается, четыре раза сознание теряла. Хотели отвезти в больницу, но я упросила доставить до гостиницы. Конечно, речи о масс-старте уже не идёт. Надеюсь восстановиться к четвёртому этапу КР в Кирово-Чепецке», — приводит слова Кипятковой телеграм-канал «Со дна или ко дну».

Насколько зрелищна борьба лыжников, настолько же она и опасна. Ведь выступать на пределе своих возможностей — то ещё испытание.