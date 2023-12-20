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16:22 (мск), источник: Sport24

Лучший лыжник мира непобедим в России. Пустите Большунова к Клэбо: они скучают друг без друга

У Сан Саныча 9 побед из 9.

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Источник: РИА "Новости"

Женская часть Кубка России радует конкуренцией. Вероника Степанова в этом сезоне заявила о себе, начав выигрывать одну гонку за другой, но нашлись лыжницы, которые пару раз не позволили ей взять золото. Для фанатов чемпионки Олимпиады — грусть, а для тех, кто любит интригу в лыжах, — кайф.

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Ситуация у мужчин с самого первого этапа без изменений. Александр Большунов, несмотря на травму спины, находится в крутой форме относительно соперников. На Кубке России он не проиграл еще ни разу — 8 побед из 8.

В Кирово-Чепецке на четвертом этапе Кубка страны в гонке на 10 км классикой все снова свелось к ожиданию финиша Большунова и возможной сенсации от кого-то из соперников.

Сан Саныч уходил в гонку последним, поэтому все разборки его соперников были с пометкой — промежуточный результат. Ермил Вокуев и Алексей Червоткин сделали серьезную заявку на попадание в топ-3. Савелий Коростелев тоже пытался, но у него гонка как-то не особо получилась. Куда интереснее на дистанции выглядел Сергей Ардашев, который был рядом с Вокуевым и Червоткиным.

Источник: РИА "Новости"

Ардашев старался обойти обоих лыжников, но на финише остался на третьей промежуточной позиции. Что же до разборок Вокуева и Червоткина за возможную победу, оба показывали примерно одинаковую скорость. В итоге все решилось после финиша Червоткина. Он знал время Ермила, поэтому ему было чуть легче. 1,9 секунды — именно столько выиграл у оппонента олимпийский чемпион.

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Выдыхать Червоткин не мог. Большунов уже стремительно забирал лидерство на всех отсечках. Начал Сан Саныч на разгоне с преимущества в 4 секунды, к экватору гонку довел задел до 12. На отметке 6,8 км Большунов немного сбросил скорости, но не от усталости. За 1,6 км до финиша это стало точно ясно. Лидер Кубка России выигрывал у Червоткина и Вокуева 14−15, окончательно разрушив мечты своих хейтеров о поражении.

Большунов красиво выиграл 9-ю гонку подряд. И как же хочется снова увидеть их зарубы с Йоханнесом Клэбо. Норвежец тоже набрал ход — побеждает в разных форматах. От этой борьбы кайфанули бы все фанаты лыжных гонок. Пока же надо надеяться, что у Сан Саныча не пропадет мотивация. 10-ю гонку подряд он точно хочет забрать.

Кубок России по лыжным гонкам

4 этап. Кирово-Чепецк

10 км, классический стиль. Мужчины

  1. Александр Большунов — 25.22,7
  2. Алексей Червоткин — +13,0
  3. Ермил Вокуев — +14,9
  4. Сергей Ардашев — +19,0
  5. Илья Порошкин — +27,7
  6. Савелий Коростелев — +30,7
  7. Андрей Мельниченко — +42,9
  8. Иван Якимушкин — +48,2
  9. Егор Митрошин — +50,9
  10. Андрей Собакарев — +52,6

Автор: Виктория Дмитриева

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