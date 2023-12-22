Вяльбе о скандальной вечеринке Ивлеевой: «Мне противно. Моральные уроды, по-другому не назовешь»

«Не хочу это рекламировать. Мне глубоко неприятно. Увидела только сейчас, смотря “60 минут” на канале “Россия”. Мне противно, что это обсуждают, это показывается и в это время дети подходят к телевизору… Меня это очень сильно раздражает. Но то, что они моральные уроды — это и так понятно. По-другому не назовешь», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.