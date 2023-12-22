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23:16 (мск), источник: Sport24

Вяльбе о скандальной вечеринке Ивлеевой: «Мне противно. Моральные уроды, по-другому не назовешь»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала проведение в Москве скандальной «обнаженной» вечеринки, организованной блогером и ведущей Настей Ивлеевой.

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Источник: РИА "Новости"

Мероприятие прошло 20 декабря в столичном клубе Mutabor. Дресс-код вечеринки предполагал открытые наряды в стиле almost naked («почти голый»). На ней присутствовали множество знаменитостей, в том числе Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган, Дилара Зинатуллина, Саша Сулим и другие.

«Не хочу это рекламировать. Мне глубоко неприятно. Увидела только сейчас, смотря “60 минут” на канале “Россия”. Мне противно, что это обсуждают, это показывается и в это время дети подходят к телевизору… Меня это очень сильно раздражает. Но то, что они моральные уроды — это и так понятно. По-другому не назовешь», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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