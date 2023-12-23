Организаторы «Тур де Ски» посетовали на недостаток снега
Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» посетовали на недостаток снега.
Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» посетовали на недостаток снега.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе вынуждены сократить дистанцию пасьюта из-за недостатка снега, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Instagram (деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская).
Соревнования «Тур де Ски» пройдут с 30 декабря по 7 января 2024 года в Италии и Швейцарии. Мужская и женская гонки преследования в Тоблахе намечены на 1 января.
«Из-за отсутствия естественного снега на первоначально запланированном этапе от Тоблаха до озера Ландро соревнования будут проходить на трассе Кубка мира. Дистанция гонки преследования составит 20 километров, как утверждено в календаре в качестве варианта B», — говорится в сообщении.
В Тоблахе также пройдут спринтерские гонки свободным стилем (30 декабря) и гонки на 10 км классическим стилем (31 декабря).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.