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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы «Тур де Ски» посетовали на недостаток снега

Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» посетовали на недостаток снега.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Организаторы лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе вынуждены сократить дистанцию пасьюта из-за недостатка снега, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Instagram (деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская).

Соревнования «Тур де Ски» пройдут с 30 декабря по 7 января 2024 года в Италии и Швейцарии. Мужская и женская гонки преследования в Тоблахе намечены на 1 января.

«Из-за отсутствия естественного снега на первоначально запланированном этапе от Тоблаха до озера Ландро соревнования будут проходить на трассе Кубка мира. Дистанция гонки преследования составит 20 километров, как утверждено в календаре в качестве варианта B», — говорится в сообщении.

В Тоблахе также пройдут спринтерские гонки свободным стилем (30 декабря) и гонки на 10 км классическим стилем (31 декабря).

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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