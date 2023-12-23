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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов и Степанова выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка России

Лыжники Большунов и Степанова выиграли спринты на четвертом этапе Кубка России.

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Источник: https://t.me/nalyzhi

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке.

Победитель показал результат 3 минуты 40,23 секунды. Эта победа стала для Большунова 11-й подряд в гонках Кубка России. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание 0,89 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+1,31).

В женском спринте с результатом 3 минуты 10,90 секунды первенствовала Вероника Степанова. Тройку призеров дополнили Анастасия Фалеева (+2,18) и Елизавета Пантрина (+2,59).

Четвертый этап Кубка России продлится до 24 декабря.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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