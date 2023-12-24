Кулешова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.
Кулешова преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 43,4 секунды. Второй стала Вероника Степанова (отставание 57,7 секунды). Третье место заняла Лидия Горбунова (+1.22,2).
Позднее в воскресенье пройдет мужской скиатлон.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.