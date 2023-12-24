Большунов стал победителем гонки Кубка России 12-й раз подряд

На дистанции 30 км он показал результат 1 час 13 минут 13,1 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание 4,9 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+7,7). Победа стала для Большунова 12-й подряд на этапах Кубка России.

В десятку лучших по итогам гонки также вошли: 4. Сергей Ардашев 5. Александр Ившин 6. Алексей Червоткин; 7. Артем Мальцев; 8. Дмитрий Жуль; 9. Егор Митрошин; 10. Иван Горбунов.

Пятый этап пройдет в поселке Мирный (Казань) с 11 по 14 января.