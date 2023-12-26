Норвежцы запретили своим лыжникам ехать на юношескую Олимпиаду. Спортсменов даже не спросили

В середине января в южнокорейском городе Канвондо стартует большой праздник для молодых спортсменов — зимняя юношеская Олимпиада. Правда, на это событие пригласили не всех. Российских начинающих атлетов не хотят видеть на Играх даже в нейтральном статусе. Но если наших спортсменов не пускают чиновники МОК, то норвежским лыжникам запрещают ехать на юношескую Олимпиаду свои же начальники.

Страшно за будущее

Зимние юношеские Олимпиады стали проводить с 2012 года. На них выступают спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. В остальном здесь все как у взрослых. Игры так же проходят раз в четыре года, и есть выборы страны-хозяек, на которые свои заявки подают несколько городов. Медали на ближайшей Олимпиаде разыграют в 15 видах спорта, а всего своих обладателей найдет 81 комплект наград. На Играх ведут и общий медальный зачет. Кстати, четыре года назад в Лозанне больше всех наград собрали российские спортсмены. На их счету 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых.

Однако именно взрослые атрибуты юношеской Олимпиады пугают спортивных функционеров в Норвегии, а конкретно тех, кто отвечает за лыжные гонки. Они считают участие в Играх неправильной ступенью на их лестнице развития.

«Мы считаем, что еще рано отправлять спортсменов на такой большой турнир, который является одним из самых больших событий, которые вы можете испытать в жизни, — утверждает руководитель отдела развития Норвежской лыжной ассоциации Брит Балдишол. — У нас есть идея, что первое, на что у спортсменов есть возможность отобраться в юниорском возрасте, — это чемпионат Северных стран среди юниоров».

У России и Норвегии всегда были разные подходы к подготовке спортсменов. Иногда даже ставилось в пример, что скандинавы не требуют от детей высоких результатов, чтобы они получали от тренировок и выступлений только удовольствие. Однако текущий запрет на участие в празднике спорта звучит абсурдно.

В Норвежской лыжной ассоциации же опасаются, что выступление на подобных турнирах приведет к тому, что юноши и девушки потеряют спортивный голод. Плюс не хотят излишней психологической нагрузки на их организмы.

— У нас есть лестница развития, и мы решили следовать ей в лыжных гонках, — говорит Балдишол.

— Считаете ли вы, что спортсмены недостаточно зрелые? — вопрос от журналиста NRK.

— Нет, но зачем им переживать одно из величайших событий, которые только можно пережить в 18-летнем возрасте, если они знают, что впереди у них долгая карьера? — парирует глава отдела развития Норвежской лыжной ассоциации.

Пример Нортуга и Йохауг

Однако в Норвегии такие выводы и решения многие не поняли. Не согласна с федерацией молодая лыжница Анна Хегген, которая принесла стране серебро на юношеской Олимпиаде четыре года назад в Лозанне: «Я думаю, это глупо, что никого не отправляют на Игры. Я не вижу причин, почему им не следует это делать. Для меня это был опыт и главная цель того года, так как мы были слишком молоды, чтобы поехать на юниорский чемпионат мира. Я чувствовала себя олимпийским спортсменом».

Эксперт NRK Фредрик Окланд считает, что ранние победы на крупных турнира никак не притупляют соревновательный голод, а наоборот, дают дополнительный толчок в развитии спортсменов. Среди примеров Петтер Нортуг и Тереза Йохауг, которые насобирали целые мешки медалей на юношеском и юниорском уровне, а когда перешли во взрослый спорт, то стали сильнейшими в мире.

«Я совершенно не согласен с решение Норвежской лыжной ассоциации, — объясняет Окланд. — Быть лидером на раннем этапе карьеры не опасно. Это обязательное условие для того, чтобы стать лучшим во взрослом возрасте, но и не помеха для долгой спортивной карьеры. Если мы посмотрим на многих из тех, кто добился хороших результатов, то в раннем возрасте они участвовали в крупных турнирах».

На предыдущих трех юношеских Олимпиадах норвежцы собирали не так много медалей. Начали с девятого общекомандного места в 2012 году, стали пятыми в 2016-м и восьмыми на Играх в Лозанне в 2020-м. Большинство наград в копилку сборной как раз приносили лыжники. Но в Канвандо придется справляться без них. В Южную Корею из Норвегии отправится делегация из 48 спортсменов. Зимняя юношеская Олимпиада-2024 стартует 19 января.