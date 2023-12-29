Клебо отказался выступать на «Тур де Ски». Кто выиграет главный турнир сезона без него?

В субботу, 30 декабря, в Тоблахе стартует «Тур де Ски» — 2023/2024. Обычно многодневка — одно из главных событий лыжного сезона, но в этом году, кажется, что-то пошло не так. От участия в турнире отказались главные топы: Ийво Нисканен, Симен Крюгер, Ришар Жув и даже Йоханнес Клебо.

Неужели у главной лыжной многодневки проблемы?

Без лидеров

В этом году «Тур де Ски» должен был стать действительно значимым. Дело в том, что лишь раз в четыре года он не пересекается с крупными состязаниями — чемпионатами мира и Олимпиадами — и становится главным турниром зимы. Но, вопреки ожиданиям, в этом году «Тур де Ски» не получит такого внимания и величия. Этому есть простое объяснение.

Во-первых, турнир пройдёт без участия россиян, не допущенных на международные старты. Ни для кого не секрет, что наши лыжники обычно были среди главных фаворитов «Тур де Ски». Неоднократно российские спортсмены красиво выигрывали эту многодневку и устраивали крутые шоу, обостряя борьбу. В 2013 году Легков в драматичной гонке стал первым российским победителем турнира, в 2017-м Устюгов привёз ближайшему преследователю больше минуты, в 2020-м и 2021-м Большунов оформил «золотой» дубль, а в 2022-м Непряева сотворила настоящее чудо.

А во-вторых, с «Тур де Ски» снялось множество топовых спортсменов. Сперва от участия отказался француз Ришар Жув. Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр пояснил, что не может бежать из-за серьёзной болезни:

«У меня было серьёзное заболевание. Я возобновил тренировки, но у меня ничего не получается. Я очень устал, всё сложно. Понятия не имею, что со мной. Я обратился к врачу, и это не грипп и не ковид, однако у меня были все возможные симптомы, которые могли быть в таких случаях».

Следом с многодневки снялись именитые норвежцы Йоханнес Клебо и Симен Крюгер. В Федерации лыжных гонок Норвегии сообщили, что Крюгер заболел на сборе в Италии перед «Тур де Ски». У Клебо также возникли проблемы со здоровьем. Спустя неделю после этапа Кубка мира в Тронхейме у лыжника поднялась высокая температура, которая держалась шесть дней.

«Йоханнес надеялся, что сможет выступить на “Тур де Ски”, но, к сожалению, не успел восстановиться», — пояснил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Из-за болезни отказаться от участия в «Тур де Ски» пришлось и лидеру финской сборной Ийво Нисканену. Под вопросом также было выступление Фриды Карлссон. Чемпионка мира из Швеции говорила, что не уверена в поездке на многодневку из-за плохого самочувствия. Но в итоге прошлогодняя победительница всё-таки вошла в состав национальной команды.

Не первые проблемы

На самом деле, вопрос снижения важности и популярности «Тур де Ски» обострился в прошлом году. Тогда организаторы допустили большую ошибку — впервые в истории провели награждение без чемпионки многодневки.

Фриде Карлссон, лидировавшей в зачёте «Тур де Ски», стало плохо во время масс-старта в гору. Лидер гонки в её середине просто «встала». До финиша шведка всё-таки доползла, но затем сразу рухнула без сознания. К Фриде мгновенно подбежали медики. Хоть спортсменка и пришла в себя после медицинских манипуляций, из зоны финиша её унесли на носилках.

Несмотря на такой форс-мажор, FIS не стала переносить церемонию награждения. В итоге Карлссон, всё ещё находившаяся в плохом состоянии, выйти за наградой не смогла. Верхняя ступенька пьедестала осталась пустой.

«Если бы ждали дольше, то могли бы потерять других участников. Вот почему мы должны были поступить таким образом. Мы говорили со шведской федерацией и с Фридой, понимали, что она не придёт в себя вовремя. У нас впереди была и мужская гонка. К сожалению, так должно было быть», — пояснила координатор Кубка мира и член FIS Дорис Каллен.

Тот случай серьёзно ударил по репутации FIS и самого турнира, поэтому неудивительно, что и в этом году на «Тур де Ски» возникли проблемы.

Новый чемпион

И всё же, несмотря на снятие многих лидеров, за «Тур де Ски» стоит последить. В мужских соревнованиях из-за отсутствия видимых фаворитов явно будет какой-то новый и, возможно, неожиданный чемпион. Среди претендентов на победу в многодневке норвежцы Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эрик Вальнес, швед Калле Хальфварссон и британец Эндрю Масгрэйв.

У женщин же все топы будут на месте, поэтому борьба ожидается яркой. Карлссон попробует защитить свой титул. Но куда более вероятен исход, при котором победу одержит другая лыжница. Одна из главных претенденток — лидер текущего сезона Джессика Диггинс. Американка уже выигрывала «Тур де Ски» в 2021 году, так что необходимый опыт у неё явно имеется.

ДЖЕССИКА ДИГГИНС | Источник: AP 2023

Также на титул будут претендовать американка Рози Бреннан, шведки Эмма Рибом, Эбба Андерссон и Линн Сван, финская лыжница Кертту Нисканен.

«Тур де Ски» традиционно пройдёт во время российских новогодних праздников. Гонки стартуют в Тоблахе 30 декабря, 3 января лыжники переберутся в Давос, а 6-го числа — в Валь-ди-Фиемме. Чемпионы многодневки определятся 7 января после традиционного масс-старта в гору.