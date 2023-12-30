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15:34 (мск), источник: Sport24

Вяльбе раскрыла свою зарплату на посту президента ФЛГР: Меня и мою семью содержит муж

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала сколько зарабатывает на своей должности.

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Источник: РИА "Новости"

— А какая зарплата у президента федерации?

— У меня? 100 тысяч в Федерации, но я еще в ЦСП получаю как главный тренер.

— Не густо…

— Мальчики должны быть умными, а девочки должны удачно выйти замуж. Я благодарю бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня и мою семью, — сказала Вяльбе в интервью «Комсомольской правде».

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