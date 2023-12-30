Вяльбе раскрыла свою зарплату на посту президента ФЛГР: Меня и мою семью содержит муж
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала сколько зарабатывает на своей должности.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала сколько зарабатывает на своей должности.
— А какая зарплата у президента федерации?
— У меня? 100 тысяч в Федерации, но я еще в ЦСП получаю как главный тренер.
— Не густо…
— Мальчики должны быть умными, а девочки должны удачно выйти замуж. Я благодарю бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня и мою семью, — сказала Вяльбе в интервью «Комсомольской правде».