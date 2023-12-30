Лыжники из Франции и Швеции выиграли спринтерские гонки на «Тур де Ски»

Шанава преодолел дистанцию в мужском финальном забеге за 2 минуты и 35,75 секунды. Вторым стал его соотечественник Жюль Шаппа (отставание — 0,22 секунды), третьим — американец Бен Огден (+0,49 секунды).

У женщин Сван пробежала дистанцию в финальном забеге за 3 минуты и 1,22 секунды. Второй стала Йонна Сундлинг из Швеции (+0,07 секунды), третьей норвежка Кристине Ставос Скистад (+0,29).

Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не выступит на многодневке «Тур де Ски» из-за простуды.