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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжники из Франции и Швеции выиграли спринтерские гонки на «Тур де Ски»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Французский лыжник Люка Шанава и шведка Линн Сван стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), которая проходит в рамках Кубка мира.

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Источник: AP 2023

Шанава преодолел дистанцию в мужском финальном забеге за 2 минуты и 35,75 секунды. Вторым стал его соотечественник Жюль Шаппа (отставание — 0,22 секунды), третьим — американец Бен Огден (+0,49 секунды).

У женщин Сван пробежала дистанцию в финальном забеге за 3 минуты и 1,22 секунды. Второй стала Йонна Сундлинг из Швеции (+0,07 секунды), третьей норвежка Кристине Ставос Скистад (+0,29).

Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не выступит на многодневке «Тур де Ски» из-за простуды.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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