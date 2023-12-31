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16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Общий зачет «Тур де Ски», женщины: американка Диггинс сместила Сван с первой строчки

В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

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Источник: AP 2023

Её победительницей стала Кертту Нисканен из Финляндии. Второй результат на финише продемонстрировала немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

Благодаря данному результату Диггинс сместила с первой строчки общего зачёта тура шведку Линн Сван (она финишировала в разделке 9-й).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачет. Положение после 2 гонок

  1. Джессика Диггинс (США) — 28,24
  2. Виктория Карль (Германия) + 7
  3. Линн Сван (Швеция) + 11
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) + 19
  5. Кертту Нисканен (Финляндия) + 28
  6. Рози Бреннан (США) + 35
  7. Эмма Рибом (Швеция) + 38
  8. Катарина Хенниг (Германия) + 58
  9. Хайди Венг (Норвегия) + 1.07
  10. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 1.11.

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