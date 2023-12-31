Общий зачет «Тур де Ски», женщины: американка Диггинс сместила Сван с первой строчки
В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».
В Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».
Её победительницей стала Кертту Нисканен из Финляндии. Второй результат на финише продемонстрировала немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.
Благодаря данному результату Диггинс сместила с первой строчки общего зачёта тура шведку Линн Сван (она финишировала в разделке 9-й).