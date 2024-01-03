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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сван и Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Шведка Линн Сван и француз Люка Шанава стали победителями спринтерских гонок свободным стилем во второй части лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Давосе, которая проходит в рамках Кубка мира.

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Источник: AP 2023

Сван в финале показала результат 2 минуты 32,35 секунды. Второй финишировала норвежка Кристин Ставос Скистад (отставание — 1,30 секунды), третьей стала американка Джессика Диггинс (+1,73).

Шанава финишировал в финале с результатом 2 минуты 15,07 секунды. Серебряным призером стал швед Эдвин Ангер (+0,25), бронзу завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,44).

Этап в Давосе завершится в четверг, после чего многодневка продолжится в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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