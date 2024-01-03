Сван и Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Сван в финале показала результат 2 минуты 32,35 секунды. Второй финишировала норвежка Кристин Ставос Скистад (отставание — 1,30 секунды), третьей стала американка Джессика Диггинс (+1,73).
Шанава финишировал в финале с результатом 2 минуты 15,07 секунды. Серебряным призером стал швед Эдвин Ангер (+0,25), бронзу завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,44).
Этап в Давосе завершится в четверг, после чего многодневка продолжится в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.