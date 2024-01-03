Сван и Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Сван и Шанава победили в спринте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Шведка Линн Сван и француз Люка Шанава стали победителями спринтерских гонок свободным стилем во второй части лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Давосе, которая проходит в рамках Кубка мира.