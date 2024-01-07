«Русских нет, многие сошли. Это было скучно». Закончился самый позорный «Тур де Ски» в истории лыж

Самый необычный «Тур де Ски» в лыжных гонках (без многих топов) завершился в итальянском Валь-ди-Фьемме.

После гонок в Тоблахе лидерами общего зачета были норвежец Харальд Амундсен и американка Джессика Диггинс. Их задел был далек от минутного, но старт в швейцарском Давосе укрепил их положение в генеральной классификации.

Спринт свободным стилем у женщин прошел без сенсации. Шведка Линн Сван стала лучшей. Второе место заняла норвежка Кристин Шистад. Третьей на подиум залетела Диггинс — единственный сюрприз в гонке.

У мужчин снова порадовал француз Люка Шанава, который специализируется на спринте. Серебро взял талантливый швед Эдвин Ангер, а бронзу — опытный итальянец Федерико Пеллегрино.

В гонке преследования на 20 км классическим стилем в топ-3 попали совсем другие люди. Лучшей у женщин стала финка Кертту Нисканен. Следом за ней финишировали Рози Бреннан и Диггинс. В мужской гонке победил Амундсен. Совсем немного до золота не хватило коллеге Амундсена Хенрику Деннестаду. Мартин Ниенге стал третьим с большим отставанием относительно Амундсена.

После пасьюта в Давосе Амундсен довел свое преимущество перед последними гонками более чем до полутора минут от Деннестада и Ниенге. Диггинс выигрывала у Нисканен 44 секунды, а у шведки Йонны Сундлинг — 52.

***

В Валь-ди-Фьемме перед гонкой в гору прошел масс-старт классикой на 15 км. На общий зачет у женщин результат не повлиял. На подиуме оказались Сван, шведка Фрида Карлссон и немка Катарина Хеннинг. Но Диггинс, Нисканен и Сундлинг остались при своих.

Генеральная классификация у мужчин стала немного другой после победы Эрика Валнеса. Он и близко не подобрался к Амундсену, но зато сдвинул со второй позиции Деннестада. Провал Хенрика в гонке с общего старта (34-й) не позволил ему быть даже в топ-6 перед горой. Швед Вильям Поромаа стал серебряным призером, а швейцарец Сирил Фандрих — бронзовым. Ниенге с третьего места в общем зачете они не убрали.

Забег в гору на 10 км был последней возможностью для лыжников что-то изменить в итоговом положении многодневки.

Норвежцы оказались не бойцами в заключительный соревновательный день. Лучшими горовосходителями стали французы. Жюль Лапьер выиграл масс-старт, а его коллега по сборной Уго Лапалю занял третье место. Между ними затесался немец Фридрих Мох. Отличная гонка ничего не изменила для Лапьера, а вот Мох и Лапалю неожиданно для всех попали на подиум по итогам «Тура». Амундсену хватило запаса, чтобы победить.

Непредсказуемым стал масс-старт и у женщин. Норвежка Хейди Венг и американка Софи Локли оказались выносливее всех и зарубились друг с другом за победу на 10-километровке. Сил на заключительный отрезок дистанции больше оказалось у Локли. Нисканен и Диггинс не смогли попасть на подиум, устав так, что пропустили вперед француженку Дельфин Клодель. Диггинс хватала ртом воздух настолько активно, что после финиша к ней подбежало несколько людей для контроля ситуации. Вроде бы все обошлось.

Диггинс, несмотря на свое непопадание в топ-3, удержала победу в общем зачете «Тур де Ски». Нисканен же пропустила вперед Венг, оставшись с бронзой.

***

Для Диггинс победа на «Тур де Ски» стала второй в карьере. Амундсен дебютировал в качестве чемпиона многодневки. У мужчин ситуация получилась адовой, потому что на соревнованиях не было ни одного лыжника, который когда-либо побеждал в ней. Многим понятно, что при живых Александре Большунове и Йоханнесе Клэбо он вряд ли бы выиграл такой весомый приз.

Лучше всех нынешний розыгрыш пирамидок на «Тур де Ски» описал швед Калле Хальварссон.

«Если все продолжится так, как сейчас, то соревнование затянется вниз и будет все скучнее и скучнее. Будущего у таких стартов нет. Для меня это было очень скучно, как и для многих других, сошедших с дистанции. Русских нет, потому многие из лучших сошли с дистанции», — цитирует Хальварссона SVT.