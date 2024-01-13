Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Фулхэм
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Лада
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
14.01
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
16:06 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов одержал 14-ю победу подряд на Кубке России

Спортсмен победил в спринте классическим стилем на пятом этапе в Казани.

Наверх
Источник: https://vk.com/nalyzhi

ТАСС, 13 января. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.

В финале Большунов показал результат 3 минуты 04,31 секунды. Он продлил серию побед на этапах Кубка России до 14 гонок. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание — 1,88 секунды), третьим — Иван Горбунов (+1,91). У женщин победила Анастасия Фалеева (3.34,16), второе место заняла Ольга Сергеева (+4,26), третье — Екатерина Евтягина (+4,67).

14 января этап Кубка России завершится скиатлоном.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь