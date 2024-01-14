Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубку России, Кулешова — вторая
КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. Елизавета Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. Елизавета Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
Пантрина прошла 20-километровую дистанцию за 57 минут 3,4 секунды. Второе место с отставанием 0,1 секунды заняла Анастасия Кулешова, третьей стала Алина Пеклецова (+0,5). Победительницу гонки определяли при помощи фотофиниша.
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова скиатлон пропускала.
Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани с 11 по 14 января.