Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубку России, Кулешова — вторая

Пантрина прошла 20-километровую дистанцию за 57 минут 3,4 секунды. Второе место с отставанием 0,1 секунды заняла Анастасия Кулешова, третьей стала Алина Пеклецова (+0,5). Победительницу гонки определяли при помощи фотофиниша.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани с 11 по 14 января.