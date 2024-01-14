Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:00
Куньлунь РС
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Лорьян
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
52
Футбол. Зарубежный
16:00
Альмерия
Жирона
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:05
Гавр
Лион
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Даллас
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Филадельфия
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Лос-Анджелес
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Колорадо
35
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Нью-Джерси
14
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Ренн
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
13.01
Монца
Интер
15
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубку России, Кулешова — вторая

КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. Елизавета Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Пантрина прошла 20-километровую дистанцию за 57 минут 3,4 секунды. Второе место с отставанием 0,1 секунды заняла Анастасия Кулешова, третьей стала Алина Пеклецова (+0,5). Победительницу гонки определяли при помощи фотофиниша.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова скиатлон пропускала.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани с 11 по 14 января.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста ЦСКА со словами 'алкоголь — зло'
Гуманитарная операция по добыче золота. Как судьи помогают Луне Хендрикс
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь