Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Лечче
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Металлург Мг
26
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Валенсия
Хоккей. КХЛ
14:00
Куньлунь РС
Салават Юлаев
35
Футбол. Зарубежный
19:05
Гавр
Лион
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
52
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Даллас
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Филадельфия
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Лос-Анджелес
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Колорадо
35
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
13:45 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион стал победителем в скиатлоне, в соревнованиях среди женщин лучшей была Елизавета Пантрина.

Наверх
Источник: https://t.me/nalyzhi

ТАСС, 14 января. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды). Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.

В соревнованиях среди женщин победила Елизавета Пантрина, второе место заняла Анастасия Кулешова (+0,1), третье — Алина Пеклецова (+0,5).

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь