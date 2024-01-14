Лыжник Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России

Источник: https://t.me/nalyzhi

ТАСС, 14 января. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды). Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.

В соревнованиях среди женщин победила Елизавета Пантрина, второе место заняла Анастасия Кулешова (+0,1), третье — Алина Пеклецова (+0,5).

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».