Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Оберхофе
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Норвежец Эрик Вальнес стал победителем мужского спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберхофе.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Норвежец Эрик Вальнес стал победителем мужского спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберхофе.
В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 42,75 секунды. Далее расположились его соотечественники Ансгар Эвенсен (отставание 0,40 секунды) и Эвен Нортуг (+3,31).
У женщин весь пьедестал заняли шведки. Первое место заняла Линн Сван (3.04.05), второе — Фрида Карлссон (+0,33), третье — Йонна Сундлинг (+2,06).
Этап завершится 21 января.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.