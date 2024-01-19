Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Оберхофе

В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 42,75 секунды. Далее расположились его соотечественники Ансгар Эвенсен (отставание 0,40 секунды) и Эвен Нортуг (+3,31).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.