Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Куньлунь РС
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Авангард
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Амур
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Унион Б
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
52
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Кадис
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
25
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.01
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Рейнджерс
51
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Норвежец Эрик Вальнес стал победителем мужского спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберхофе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 42,75 секунды. Далее расположились его соотечественники Ансгар Эвенсен (отставание 0,40 секунды) и Эвен Нортуг (+3,31).

У женщин весь пьедестал заняли шведки. Первое место заняла Линн Сван (3.04.05), второе — Фрида Карлссон (+0,33), третье — Йонна Сундлинг (+2,06).

Этап завершится 21 января.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Деградация или ренессанс? Почему Европа не тоскует по русским фигуристкам
'От гражданства России не откажусь': интервью фигуриста, покоряющего Европу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь