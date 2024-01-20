Казахстан завоевал историческое золото зимних юношеских Олимпийских игр
Казахстанец Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанец Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На соревнованиях по прыжкам с трамплина после первой попытки Мизерных удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте.
Вторым стал австриец Никки Хамл. Лукас Лукащук (Польша) показал третий результат.
Отметим, что ранее Казахстан не выигрывал золото на юношеских зимних Играх.