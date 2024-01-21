Шведки выиграли лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

На дистанции 4 по 7,5 км команда в составе Линн Сван, Фриды Карлссон, Эббы Андерссон и Йонны Сундлинг показала результат 1 час 21 минуту 55,3 секунды. Второе место с отставанием 17,5 секунд заняла первая сборная Германии, замкнула тройку команда Финляндии (+2.11,3).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.