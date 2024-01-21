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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведки выиграли лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первая женская сборная Швеции по лыжным гонкам победила в эстафетной гонке на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

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Источник: AP 2023

На дистанции 4 по 7,5 км команда в составе Линн Сван, Фриды Карлссон, Эббы Андерссон и Йонны Сундлинг показала результат 1 час 21 минуту 55,3 секунды. Второе место с отставанием 17,5 секунд заняла первая сборная Германии, замкнула тройку команда Финляндии (+2.11,3).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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