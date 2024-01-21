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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Норвегии с финишером Клебо победила в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете 4×7,5 км на восьмом этапе Кубке мира в Оберхофе (Германия).

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Источник: AFP 2023

Норвежцы Мартин Ниенге, Эрик Валнес, Пол Голберг и Йоханнес Клебо пробежали дистанцию за 1 час, 13 минут и 39,2 секунды.

Второе место заняла первая команда Италии с отставанием в 0,1 секунды, на третьей строчке — вторая норвежская сборная (+0,8).

Ранее сборная Швеции выиграла женскую эстафету на пятом этапе Кубке мира в немецком Оберхофе.

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