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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведы выиграли лыжную смешанную эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шведские лыжники Вильям Порома, Фрида Карлссон, Йенс Бурман и Линн Сван выиграли смешанную эстафету на девятом этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

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Источник: Соцсети

Первая шведская сборная преодолела дистанцию 20 км за 49 минут 43,1 секунды. Второе место заняла вторая шведская команда, в состав которой вошли Юхан Хегстрём, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер, Майя Дальквист (отставание 8,3 секунды). Третьими финишировали норвежцы Мартин Нюэнгет, Маргрете Бергане, Симен Крюгер и Тириль Венг (+9,8).

Этап Кубка мира в Гомсе завершится 28 января.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от соревнований.

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