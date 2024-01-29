Чепалова — о Вяльбе: «То, что она вместо поддержки называет спортсменов предателями, боевого настроя не добавляет»

«Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам. А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи!» — сказала Чепалова в видеоролике к посту в своих соцсетях.

Чепалова также привела статистику достижений отечественных спортсменов на Олимпийских играх и отметила, что Вяльбе становилась олимпийской чемпионкой только в эстафетах, а личных побед на Олимпиадах у нее нет.

«Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяют атлету громко заявить: “Это я победил!”. Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел», — подчеркнула бывшая лыжница.

На Олимпиаде-1998 в Нагано Чепалова стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 30 км.