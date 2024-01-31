Чепалова резко ответила Вяльбе из-за «предателей родины». Но лыжники предпочли Росгвардию Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

На фоне отбора на Олимпийские игры, а теперь еще и решения по делу Камилы Валиевой российский спортивный мир расколот. Самые громкие (чаще это не спортсмены, а тренеры, депутаты и функционеры) мечут молнии в международные организации за несправедливые решения, призывают закрыться от мира, а тех, кто сомневается и кто готов поехать на Олимпиаду, называют предателями. По их мнению, все спортсмены должны отказаться поездки в Париж-2024 и не идти на компромиссы в деле возвращения на международные соревнования. Однако, к примеру, в российских лыжах, которые ранее вроде бы демонстрировали единство в своем неприятии условий FIS и МОК, нашелся человек с противоположной точкой зрения. И это трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова.

Что говорит Чепалова?

Чемпионка Нагано и Солт-Лейк-Сити в своих соцсетях распространила обращение к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, в котором жестко прошлась по бывшей партнерше по сборной страны.

Вяльбе не раз заявляла о своей принципиальной позиции против участия российских спортсменов в международных соревнованиях без флага гимна и с обязательством не поддерживать СВО, а тех, кто скажет «да» на условия МОК, называла предателями. В этот раз она даже конкретизировала мысли применительно к летней Олимпиаде.

— Кто-то из молодежи еще мог бы колебаться и все-таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, — цитирует Вяльбе matchtv.ru.

Добавим, что в течение 2022−2023 годов Международная лыжная федерация не допускала россиян до международных стартов, однако после рекомендаций МОК такая возможность могла появиться — некоторые летние федерации вернули наших спортсменов в нейтральном статусе. В лыжных гонках, даже если кто-то и пытался подумать о Кубке мира, Вяльбе жестко такие позывы купировала — «сами приползут», и тому подобное. Имеет право на позицию, но вот отражает ли она мнение всех лыжников — неизвестно.

На слова о врагах отреагировала Чепалова. Заступилась она за борцов, к которым имеет непосредственное отношение: она — член попечительского совета региональной федерации Хабаровского края по спортивной борьбе. И записала видео, в котором призвала главу ФЛГР к сдержанности:

— Национальную сборную по спортивной борьбе и атлетов летней Олимпиады Вяльбе считает и называет «предателями родины», а также предлагает лишить подобных атлетов государственной поддержки. Называть олимпийского чемпиона Мусу Евлоева, Абдулрашида Садулаева и других спортсменов подобного ранга предателями Родины у человека, понимающего значение слова «предатель», не возникает и мысли. Видимо, происходит какое-то недоразумение. На это надеюсь все-таки.

Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств, — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам. Мы знаем, что соглашаться с условиями МОК нашим спортсменам и так чрезвычайно тяжело, делаем это только лишь «с фигой в кармане»! А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет.

Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи! Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяет атлету громко заявить: «Это я победил!» Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел, — уколола Чепалова Вяльбе, которая все свои три золотые олимпийские медали завоевала в эстафетах.

Ответ налицо

Занятно, что ровно на том лыжном комплексе в Сыктывкаре, где работает Чепалова, на прошлой неделе состоялся чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам — и его состав однозначно показал: российские лыжники не рассчитывают на международные турниры. Впрочем, некоторые спортсмены его пропускали.

На стадионе имени Раисы Сметаниной встретились Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Денис Спицов, Евгений Белов, Илья Порошкин, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева, Алена Баранова — почти весь цвет лыжной сборной России. Правда, лидеры мужского и женского зачета Кубка России Александр Большунов и Вероника Степанова на турнир не приехали. Если в позиции Степановой сомневаться не приходится, то Большунов пропустил этот чемпионат и в 2023 году, и в 2024-м.

Напомню, что, согласно условиям МОК, к международным соревнованиям не рекомендовано допускать спортсменов, имеющих отношение к силовым органам государства — армии, полиции и прочим подразделениям.

В общем, на данный момент наши лыжники явно не питают иллюзий по поводу возвращения. Так значит, лучше заработать побольше в России, чем биться с ветряными мельницами за воздушный замок?