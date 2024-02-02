Выиграть всё: Большунов идет на уникальный рекорд

Кубок России по лыжным гонкам в нынешнем сезоне превратился в бенефис трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова: Сан Саныч выиграл 15 стартов из 15. И с каждым стартом всё ближе подбирается к уникальному достижению — победам абсолютно во всех гонках Кубка страны в течение одного сезона. Пять этапов из семи (с учетом финала) пройдено, но 3—4 февраля Большунова и его соперников перед Спартакиадой ждут две кубковые гонки шестого этапа в Тюмени — спринт классикой и масс-старт коньком. Возможно, дополнительную интригу внесет возвращение Сергея Устюгова.

Поражение станет сенсацией

В прошлом сезоне Большунов проиграл уже в самой первой гонке Кубка России. Мало того, ни разу не пробился на стартовом этапе в Вершине Теи даже в топ-3, пусть потом сумел доказать, что по-прежнему остается № 1 в российских лыжах. Однако его неуязвимость в сезоне-2023/24 удивляет даже специалистов. Александр в рамках Кубка страны без поражений прошел уже 15 гонок, не позволяя соперникам даже мечтать о выигрыше. В общем зачете Кубка его преимущество превысило 200 очков — шанс догнать Большунова может появиться, только если знаменитый лыжник просто решит больше не выходить на старт в кубковых гонках. Но он, напротив, по-прежнему очень голоден до побед. Да и с точки зрения мотивации особых проблем наверняка нет, ведь становится всё реальнее пройти если не сезон, то, как минимум, Кубок страны без единого поражения.

В Тюмени лыжников ждет достаточно компактная программа — спринт классикой и масс-старт коньком. Самое то для разгона перед Спартакиадой, которая стартует там же в конце следующей недели. Но понятно, что для Большунова даже этот относительно промежуточный старт теперь крайне важен, ведь ему осталось одержать всего шесть побед (две в Тюмени, четыре 3—7 апреля в Кировске на финале) в гонках, чтобы стать абсолютным триумфатором Кубка России. И любая осечка на этой своеобразной финишной прямой наверняка станет весьма болезненной.

К тому же всем известно, что Сан Саныч ненавидит проигрывать. Желает ему остаться непобедимым и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая считает, что такой успех станет важной планкой для остальных российских лыжников на ближайшие 20 лет. Да и с медийной точки зрения победная серия Большунова в режиме нон-стоп выглядит уже не скучно, а интригующе: сумеет ли кто-то остановить этот «лыжный экспресс» хотя бы в одной гонке?

Степанова под угрозой

После январского пятого этапа в Казани Большунов, как и большинство других лучших российских лыжников, отправился на сборы в армянский Цахкадзор, где работал на высокогорье. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко дал понять, что не исключает участия явного лидера национальной команды во всех гонках Спартакиады, так что пока Александр сохраняет шансы пройти без поражений не только Кубок России, но и сезон-2023/24 в целом. Кстати, Большунов при этом не забывает и о бизнесе — его личный бренд в середине января стал партнером Федерации лыжных гонок России — профессиональные перчатки «АБ» для лыжных тренировок получат члены сборной страны.

Тем временем друзья-соперники, само собой, мечтают о разнообразии на верхней ступеньке пьедестала почета. В частности, молодой талант Савелий Коростелев, идущий вторым в общем зачете. При этом Коростелев уверяет, что ему и другим российским лыжникам интереснее участвовать в гонках с Большуновым, чем без него. И считает, что внести дополнительную интригу способен Сергей Устюгов.

Действительно, в конце прошлого сезона Устюгов на главных стартах не раз опережал Большунова, но в нынешнем сезоне он из-за проблем со здоровьем никак не мог набрать форму и пропустил пять этапов Кубка страны. Однако на шестом этапе Сергея мы увидим, а значит, битвы за победы в мужских гонках явно станут жарче. С точки зрения спринта повысит конкуренцию и возвращение Александра Терентьева, заболевшего перед январским этапом в Казани.

У женщин в Кубке России сохраняется и интрига в общем зачете. Менее чем в 100 очках от лидирующей Вероники Степановой расположились Елизавета Пантрина, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова и Мария Истомина. А в спринте, конечно же, не стоит забывать об Анастасии Фалеевой. Но всё же именно Степанову можно назвать явным лидером сезона: в ее активе восемь побед и три вторых места. А столь небольшое отставание преследовательниц можно объяснить пропуском Вероникой нескольких гонок. Правда, к главным стартам сезона и Степановой, скорее всего, придется сложнее — Бородавко анонсировал участие в Спартакиаде и, возможно, уже в гонках тюменского этапа Натальи Терентьевой (в девичестве Непряевой). Знаменитая лыжница близка к восстановлению после травмы плеча, полученной в ноябре 2023-го.

Расписание шестого этапа Кубка России в Тюмени.

3 февраля, суббота.

Спринт, классический стиль. Мужчины. Женщины.

09:00 — квалификация.

11:00 — финалы.

4 февраля, воскресенье.

Масс-старт, свободный стиль.

09:00 — женщины, 10 км.

10:30 — мужчины, 15 км.