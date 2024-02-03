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16:31 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион победил в спринте.

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Источник: https://vk.com/nalyzhi

ТАСС, 3 февраля. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Тюмени.

Большунов финишировал в финале с результатом 4 минуты 6,3 секунды. Вторым с отставанием в 0,82 секунды стал Савелий Коростелев, третьим — Сергей Ардашев (+0,84 секунды). Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 16.

В полуфинале олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км Сергей Устюгов упал и не сумел пробиться в финал. Лыжник пропустил начало сезона из-за болезни. 17 января он принял участие в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре, заняв 28-е место.

С 9 по 18 февраля в Тюмени пройдут соревнования по лыжным гонкам на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

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