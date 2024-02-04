Вероника Степанова выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КР в Тюмени
В Тюмени завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем, прошедший в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.
В Тюмени завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем, прошедший в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.
Победу в гонке одержала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 29.13,6 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина, отставшая от лидера на 6,5 секунды. На третьем месте Татьяна Сорина с отставанием +7,6.
Программа этапа Кубка в Тюмени завершится мужским масс-стартом на 15 км, который начнётся в 10:30 мск.