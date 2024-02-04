Вероника Степанова выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КР в Тюмени

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 29.13,6 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина, отставшая от лидера на 6,5 секунды. На третьем месте Татьяна Сорина с отставанием +7,6.