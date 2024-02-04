Лыжник Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на Кубке России

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнования проходили в Тюмени.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 39 минут 54,3 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин (отставание — 1,2 секунды). Тройку лучших замкнул Антон Тимашов (+4,7). Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 17.

В женском масс-старте на 10 км свободным стилем быстрее остальных оказалась олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова (29.13,6). Второе место заняла Елизавета Пантрина (+6,5), третье — олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина (+7,6).

С 9 по 18 февраля в Тюмени пройдут соревнования по лыжным гонкам на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».