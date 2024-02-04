Нортуг получил приз за победу на «Тур де Ски» спустя 9 лет

Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски» 2015 года.

9 лет назад Нортуг занял в многодневке второй место, уступив Мартину Йонсруду Сундбю. Летом 2016-го Сундбю был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Нортуг был признан победителем «Тур де Ски»-2015, но приз получил только сейчас.

38-летнего Нортуга наградили после 35-го места в гонке на 10 км на соревнованиях в Норвегии — выступления в Кубке мира Нортуг завершил еще в 2018 году.

Источник: Соцсети