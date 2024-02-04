Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Салернитана
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
СКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Амур
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Куньлунь РС
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Адмирал
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:05
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
12:54 (мск), источник: Sport24

Нортуг получил приз за победу на «Тур де Ски» спустя 9 лет

Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски “2015 года.

Наверх

Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски» 2015 года.

9 лет назад Нортуг занял в многодневке второй место, уступив Мартину Йонсруду Сундбю. Летом 2016-го Сундбю был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Нортуг был признан победителем «Тур де Ски»-2015, но приз получил только сейчас.

38-летнего Нортуга наградили после 35-го места в гонке на 10 км на соревнованиях в Норвегии — выступления в Кубке мира Нортуг завершил еще в 2018 году.

Источник: Соцсети

«Это много для меня значит, сезон-2015 был наполнен эмоциями. Были как падения, так и взлеты. Это правильно, что награда наконец-то нашла меня. Планирую организовать комнату со всеми призами, трофей за “Тур де Ски” займет там почетное место», — цитирует Нортуга TV2.

 23-летняя русская фигуристка призналась, что ей нравится 54-летний американец: «Мужчина мечты. Мой типаж. Идеал»
Комментатор Андронов, заявивший, что Валиева «жрала допинг», назвал «невероятным позорищем» баннеры в ее поддержку
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь