Нортуг получил приз за победу на «Тур де Ски» спустя 9 лет
Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски “2015 года.
Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски “2015 года.
Петтер Нортуг получил трофей за победу на «Тур де Ски» 2015 года.
9 лет назад Нортуг занял в многодневке второй место, уступив Мартину Йонсруду Сундбю. Летом 2016-го Сундбю был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Нортуг был признан победителем «Тур де Ски»-2015, но приз получил только сейчас.
38-летнего Нортуга наградили после 35-го места в гонке на 10 км на соревнованиях в Норвегии — выступления в Кубке мира Нортуг завершил еще в 2018 году.
«Это много для меня значит, сезон-2015 был наполнен эмоциями. Были как падения, так и взлеты. Это правильно, что награда наконец-то нашла меня. Планирую организовать комнату со всеми призами, трофей за “Тур де Ски” займет там почетное место», — цитирует Нортуга TV2.