Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Спартак
13
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Лацио
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Бавария
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль
Даллас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лилль
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
11.02
Флорида
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
11.02
Виннипег
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
11.02
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
11.02
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
11.02
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.02
Филадельфия
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
13:56 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде

Трехкратный олимпийский чемпион одержал 19-ю победу подряд в нынешнем сезоне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Тюмени.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. В тройку лучших также вошли Илья Семиков (отставание — 1,5 секунды) и Артем Мальцев (+3,9). Первую часть гонки лыжники преодолели классическим стилем, вторую — свободным.

Большунов завоевал вторую золотую медаль на текущей Спартакиаде, в пятницу спортсмен был сильнее остальных в спринтерской гонке классическим стилем. Перед началом Спартакиады лыжник стал победителем 17 гонок подряд на Кубке России.

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь