Лыжник Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде
Трехкратный олимпийский чемпион одержал 19-ю победу подряд в нынешнем сезоне.
Трехкратный олимпийский чемпион одержал 19-ю победу подряд в нынешнем сезоне.
ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Тюмени.
Победитель преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. В тройку лучших также вошли Илья Семиков (отставание — 1,5 секунды) и Артем Мальцев (+3,9). Первую часть гонки лыжники преодолели классическим стилем, вторую — свободным.
Большунов завоевал вторую золотую медаль на текущей Спартакиаде, в пятницу спортсмен был сильнее остальных в спринтерской гонке классическим стилем. Перед началом Спартакиады лыжник стал победителем 17 гонок подряд на Кубке России.
Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.