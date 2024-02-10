Лыжник Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Тюмени.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. В тройку лучших также вошли Илья Семиков (отставание — 1,5 секунды) и Артем Мальцев (+3,9). Первую часть гонки лыжники преодолели классическим стилем, вторую — свободным.

Большунов завоевал вторую золотую медаль на текущей Спартакиаде, в пятницу спортсмен был сильнее остальных в спринтерской гонке классическим стилем. Перед началом Спартакиады лыжник стал победителем 17 гонок подряд на Кубке России.

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».